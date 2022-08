Gazzetta elogia Zielinski: "E' vivo, lotta e nel finale dimostra di avere piedi d'oro"

Tra i migliori in campo contro il Monza c'è senza dubbio anche Piotr Zielinski. Non segna, ma fa segnare e gioca sulle punte dall'inizio alla fine.

Tra i migliori in campo contro il Monza c'è senza dubbio anche Piotr Zielinski. Non segna, ma fa segnare e gioca sulle punte dall'inizio alla fine. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola lo esalta così: "E' vivo e lotta. E i suoi piedi sono d'oro: dalla bandierina disegna una parabola sulla quale Kim fa gol per ricordare l'importanza del fattore K".