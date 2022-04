Gazzetta esalta Spalletti: "Come un bravo cuoco, sfrutta al meglio tutti gli ingredienti"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro svolto fino a questo momento dall'allenatore del Napoli

"Come un bravo cuoco. Che ama scegliere le sue pietanze sfruttando al meglio gli ingredienti di stagione che offre la dispensa". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro svolto fino a questo momento dall'allenatore del Napoli: "Così Luciano Spalletti prova ogni settimana a cucinare gli avversari con una ricetta diversa, qualche volta anche sorprendente, con un menu vario e anche saporito, nel senso che quasi mai il suo Napoli è brutto da vedere, anche quando alcune cose non riescono al meglio. Una crescita che in primavera sta sbocciando in maniera tale da far sognare i propri tifosi".