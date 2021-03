Gazzetta - Fabiàn non vuole rinnovare col Napoli, a prescindere dall'offerta economica di ADL

No al rinnovo per Fabiàn. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla del futuro dello spagnolo: "Il centrocampista della nazionale spagnola ha già detto no due volte alla proposta del Napoli di prolungare l’attuale accordo, a prescindere dalla questione economica (il suo stipendio attuale è di 1,5 milioni di euro).

Il che lascia intendere quali siano le sue reali intenzioni per il futuro. C’è da dire, però, che lui a Napoli vive bene, gli piace la città e la passione dei napoletani che, spesso, celebra sui suoi profili social. Ma la tentazione di rientrare in Liga è più forte di ogni altra emozione.