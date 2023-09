Gazzetta - Garcia ha vissuto un incubo dopo il pari del Braga

Grande paura per Rudi Garcia dopo il momentaneo pari del Braga

Grande paura per Rudi Garcia dopo il momentaneo pari del Braga. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Quando a dieci minuti dal termine Bruma ha infilato Meret, di colpo Rudi Garcia si è ritrovato protagonista involontario di un incubo.

Aurelio De Laurentiis lo ha scelto per la sua capacità di gestione e per il suo temperamento, ma pure per quello che era riuscito a far vedere in passato in Europa, dove ha portato il Lione a una clamorosa semifinale di Champions, dopo aver eliminato la Juve di Ronaldo agli ottavi e addirittura il City di Guardiola ai quarti. Insomma, dopo le ultime due gare deludenti, quello di Braga era un appuntamento che il suo Napoli non poteva proprio sbagliare".