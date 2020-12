Gazzetta - Gattuso provato dalla malattia: non riesce a svolgere il suo lavoro per intero

Rino Gattuso sta vivendo un periodo a dir poco complicato a causa della sua malattia autoimmune, la miastenia oculare, che s'è fortemente riacutizzata nelle ultime settimane. Al punto che l'allenatore azzurro non riuscirebbe a svolgere tutti i suoi compiti in questo momento, come sottolineato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport:

"L’uomo è provato. Lo sguardo rende bene l’idea della sofferenza, perché è lì che si concentra il suo problema, nella zona oculare. Vive un momento particolare, Rino Gattuso, alla prese con la malattia, la miastenia, che lo tormenta da un mese. Una situazione che gli impedisce di svolgere per intero la sua attività, di poter partecipare attivamente al lavoro quotidiano".