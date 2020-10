Gazzetta - Gattuso, tre scommesse vinte: fiducia ad Hysaj, Lozano ritrovato e Insigne motivato

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, fa il punto sul momento in casa Napoli, ripercorrendo quelle che sono state alcune delle scommesse vinte da Gennaro Gattuso nella sua esperienza in azzurro, come Lozano ma non solo: "E allo stesso modo Rino ha saputo motivare Insigne, restituendolo al suo ruolo di esterno sinistro offensivo e non più nei quattro di centrocampo, così com’era avvenuto con Ancelotti, mentre ha ridato fiducia a Hysaj, da esterno sinistro. Oggi il capitano è una risorsa importante".