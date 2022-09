Gazzetta - Giallo Immobile: pronto a partire per l'Ungheria, Lotito lo blocca

Il centravanti inizialmente sembrava pronto, dopo gli esami strumentali con esito negativo di oggi, a viaggiare con i compagni in direzione dell'Ungheria

La presenza di Ciro Immobile con la Nazionale a Budapest si tinge di giallo. Il centravanti inizialmente sembrava pronto, dopo gli esami strumentali con esito negativo di oggi, a viaggiare con i compagni in direzione dell'Ungheria. Poi la decisione: Immobile non partirà con gli azzurri e farà rientro a Roma. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, dietro questa decisione vi sarebbe l'intervento diretto di Claudio Lotito: il presidente della Lazio, che teme si stiano affrettando i tempi di rientro, si sarebbe mosso in prima persona per bloccarne la partenza.