Gazzetta - Giuntoli ha incontrato intermediario di Mazraoui: la situazione

Noussair Mazraoui, 22 anni, è un nome caldo per la corsia destra del Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'esterno destro dell’Ajax è nel mirino di Giuntoli, che ne ha discusso con un intermediario del nazionale marocchino per capire se c’è la sua disponibilità ad un’eventuale trattativa.

Il difensore, spiega rosea, "andrà in scadenza a giugno e pare che non sia intenzionato a rinnovare con l’Ajax. Ma, anche in questo caso, è improbabile che il club olandese lo lasci andare via a gennaio senza garantirsi un indennizzo".