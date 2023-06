Gazzetta - Giuntoli vuole solo la Juve e rinuncia a dei soldi, ma ADL lo ha bloccato

La Juve va avanti per la sua strada, anche se proprio ieri Aurelio De Laurentiis ha frenato l’uscita di Cristiano Giuntoli

La Juve va avanti per la sua strada, anche se proprio ieri Aurelio De Laurentiis ha frenato l’uscita di Cristiano Giuntoli. Così i vertici bianconeri hanno stabilito di passare alla seconda fase del piano 23-24: cioè alla promozione di Giovanni Manna come direttore sportivo, in attesa che Giuntoli riesca a convincere il patron azzurro ad autorizzare il suo trasloco a Torino. Il d.s. azzurro ha messo sul piatto alcune rinunce economiche (tra bonus maturati e stipendi) per oliare la pratica d’uscita: un implicito indennizzo per De Laurentiis. Un atto di buona volontà. Ma è arrivato il no di De Laurentiis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.