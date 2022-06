Gazzetta - ADL apre al rinnovo di Ospina: attende risposta all'offerta presentata al colombiano

Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli resta in attesa della decisione del portiere colombiano

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che futuro per David Ospina? Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli resta in attesa della decisione del portiere colombiano: "La metafora di Luciano Spalletti ormai è nota, con la lotta dello scudetto identificata come un grande condominio, che secondo il tecnico nella prossima stagione sarà formato da otto appartamenti/pretendenti. Peccato manchi ancora il portiere. Non dello stabile, ma del Napoli. Una sorta di rebus che presto dovrà risolversi in qualche modo. E dovrà arrivare dalla Colombia il segnale che poi alla fine dirigerà le operazioni.

Già perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha aperto al rinnovo di Ospina, ma attende una sua risposta, in termini anche di ingaggio, visto che il club ha spiegato di dover contenere i costi. Risposta che ancora non c’è e questo raffredda la pista della conferma del colombiano".