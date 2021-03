Gazzetta - I quattro perni da cui il Napoli vuole ripartire

In estate potrebbe esserci una rivoluzione in casa Napoli, con o senza Champions. Ma la società ha già in mente i perni da cui ripartire, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il club comunque dovrà procedere al taglio del monte ingaggi, che ha superato i 100 milioni e dunque per forza di cose saranno più le uscite pesanti degli (eventuali) ingressi di prestigio. Sul portiere la società punta su Meret che sarà fra i capisaldi del futuro Napoli con Zielinski, Osimhen e Lozano".