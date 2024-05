Gazzetta - I tre nomi più caldi per l'estate: c'è anche un centrocampista del Gladbach

TuttoNapoli.net

Il Napoli, tramite il lavoro di Giovanni Manna, ha già preso una direzione in vista del prossimo mercato estivo quando, salvo colpi di scena, il presidente Aurelio De Laurentiis metterà in atto una sorta di rivoluzione dopo i tanti, troppi problemi di questa sfortunata stagione.

La Gazzetta dello Sport individua tre profili buoni per il Napoli del futuro, uno per reparto: in difesa il nome può essere quello di Lucas Martinez Quarta, difensore goleador della Fiorentina che a fine stagione senza rinnovo saluterà i viola. A centrocampo il nome più caldo è quello di Emmanuel Koné del Borussia Moenchengladbach, ma le attenzioni principali saranno ovviamente sull'attacco e sul giocatore che dovrà raccogliere la pesantissima eredità di Victor Osimhen.

In questo senso, per il quotidiano, il profilo più caldo oggi è quello di Artem Dovbyk. Centravanti ucraino rivelazione del Girone, in passato era stato seguito anche da altre italiane come Bologna e Torino. Ora è lui il primo nome nell'elenco, vista anche la difficoltà oggettiva nell'arrivare a calciatori come Jonathan David e Santiago Gimenez vista la mancata qualificazione Champions. Dovbyk ha una clausola da 40 milioni di euro e nel caso in cui arrivasse il suo ok ecco che il Napoli potrebbe davvero affondare il colpo una volta concluso il campionato.