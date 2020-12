Gazzetta - Il Napoli ha un punto debole: in discussione il carattere della squadra

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha evidenziato un potenziale limite da attribuire al Napoli: "La discontinuità è il punto debole di questa squadra e del lavoro di Gattuso. Senza i titolari le difficoltà emergono con maggiore evidenza. Osimhen e Mertens sono imprescindibili nel progetto tecnico dell’allenatore, così come Koulibaly lo è in difesa, dove le amnesie non mancano anche se spesso ci sono state anche con il nazionale senegalese in campo. In discussione, allora, c’è il carattere di questa squadra".