Gazzetta - Il Napoli libera Ghoulam gratis: la Lazio può ripensarci entro lunedì

Il Verona non libera Casale e la Lazio ha sempre più bisogno di un terzino per la fine del mercato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che, rispetto al giovane laterale di Tudor, per i biancocelesti sarebbe più semplice sarebbe arrivare a Faouzi Ghoulam, che il Napoli può liberare a titolo gratuito: è una pista, si legge, che potrebbe tornare d’attualità entro lunedì. Ghoulam ha il contratto in scadenza a giugno e quindi a fine stagione lascerà la società azzurra.