Gazzetta - Il Napoli non ha segreti: c'è un racconto dietro il primato

Non ha segreti il gioco del Napoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che nel suo focus dettagliato aggiunge: "La squadra ha assimilato gli insegnamenti di Luciano Spalletti e s’impegna a metterli in pratica. Il primato in classifica è un fatto, racconta l’evoluzione di un gruppo attraverso le idee del proprio allenatore. Dietro questo primo posto c’è un lavoro capillare, settimane di allenamenti intensi, che gli hanno permesso di valutare meglio le caratteristiche dei singoli e di sperimentare più di qualche soluzione tattica, considerata la duttilità di questo gruppo".