Gazzetta - Il Napoli sfida Juric che vuole il record di punti dopo l'anniversario di Superga

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Toro è reduce da un filotto positivo di sei partite consecutive, con tre pareggi e tre vittorie, scrive la Gazzetta dello Sport nel presentare la sfida di quest'oggi contro il Napoli: "Questo pomeriggio, allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà la prima occasione utile per centrare quota 50 punti, che darebbe una gratificazione ulteriore al percorso dei granata. E a Juric il record personale di punti in carriera in Serie A, fermo ai 49 del primo anno di Verona. All’intervallo, poi, ci sarà anche un momento molto toccante per concludere la settimana dell’anniversario dei 73 anni dalla scomparsa del Grande Torino. La band torinese SensoUnico intonerà la canzone Quel giorno di pioggia, divenuta la colonna sonora delle celebrazioni del 4 maggio. Il Toro non giocherà in undici, lassù ci saranno tanti altri cuori granata a spingerlo".