Gazzetta - Il Napoli si era mosso per Vecino, lui vorrebbe andare all'estero

L'Inter è stata chiara con i propri giocatori in vista del mercato di gennaio: chi non è contento, lo faccia presente e una soluzione verrà trovata. Si parla degli esuberi di casa nerazzurra sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla anche di Matias Vecino e di un possibile interessamento del Napoli.

"Sono tre i giocatori che in tal senso potrebbero partire per fare spazio ad eventuali colpi in entrata: il primo è Vecino, per il quale si era mosso il Napoli e anche il Genoa. Lui vorrebbe andare all'estero, e la sua situazione è da tenere assolutamente sotto controllo" scrive la rosea.