Gazzetta - Il piano di ADL: abbattere il monte ingaggi del 40-50%

Il Napoli deve fare i conti con le perdite per la pandemia e studia la strategia per il progetto del domani. Secondo la Gazzetta dello Sport il patron Aurelio De Laurentiis è pronto in estate ad iniziare un piano per abbassare il monte ingaggi del club.

"La strategia futura del club prevede l’abbattimento del 40-50 per cento dei costi degli stipendi e quello di Insigne (4,5 milioni di euro) incide parecchio su questa voce di bilancio, insieme a quello d Koulibaly, Lozano, Mertens e Osimhen" si legge sulla rosea..