Prima pagina Gazzetta - Il Psg frena, Osimhen prigioniero al Napoli e Lukaku sospeso

"Milan, Cardinale porta Fofana" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Arriva il proprietario e il club rossonero compra. Settimana decisiva per l'arrivo del centrocampista del Monaco alla corte di Paulo Fonseca. Summit di mercato a Milano, si chiude per Fofana, poi l'assalto al difensore del Salisburgo Pavlovic.

Mercato Juve - Bianconeri a caccia di esterni per l'attacco di Thiago Motta: "Blitz per Adeyemi", scrive la Rosea. Giuntoli a casa del giocatore del Borussia Dortmund per il sì. La Roma insiste per Soulé.

Napoli - Si parla anche degli azzurri: "Il Psg Frena, Osimhen prigioniero al Napoli e Lukaku in sospeso".