Gazzetta - Insigne, c'è il rischio del caso Milik: è ora che ADL e Lorenzo parlino pubblicamente

"Rischio Milik. Ovvero quello che nessuno vuole correre". Scrive così oggi in edicola La Gazzetta dello Sport in merito alla questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, capitano e leader del Napoli, col contratto in scadenza tra poco più d un anno. Per il rinnovo è tutto fermo e la Rosea parla di analogie con il caso Arkadiusz Milik, entrando nel dettaglio:

"Ricominciare la stagione senza alcun accordo e dunque andando verso la scadenza naturale. Abbiamo visto quello che è successo col polacco Arek Milik e sinceramente nessuna delle parti, e soprattutto i tifosi, vogliono rivedere una squadra - come accaduto fra dicembre e gennaio - che si ritrova senza punte centrali e Milik messo fuori rosa. Dopodiché sarebbe ora, dopo mesi di ingiustificabile silenzio, che De Laurentiis e Insigne rendessero pubbliche le rispettive intenzioni".