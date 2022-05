Gazzetta - Insigne l'addio al Napoli lo sognava diverso: il motivo

Saranno circa 40 mila i tifosi che domenica riempiranno gli spalti del Maradona per salutare Lorenzo Insigne

Saranno circa 40 mila i tifosi che domenica riempiranno gli spalti del Maradona per salutare Lorenzo Insigne. Emozione ma anche un rimpianto come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il capitano questo addio lo sognava diverso, con un campionato che arrivato a un certo punto, vincere non era solo un sogno, ma un obiettivo perseguibile per come la squadra di Luciano Spalletti si era guadagnata quella possibilità. A un punto dalla vetta a inizio aprile, con un calendario non impossibile. Considerando anche quello delle rivali milanesi".