Gazzetta - Insigne, tifosi innervositi: oggi l'annuncio del Toronto alla vigilia della Samp

Ieri sera Lorenzo Insigne ha siglato il contratto che lo legherà al Toronto ed il presidente Bill Manning oggi lo annuncerà dal Canada con una conferenza stampa alle 11 locali, le 17 in Italia. Alla vigilia della partita fra il Napoli e la Sampdoria, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che "questa tempistica, pur corretta sotto il profilo regolamentare, ha innervosito parecchi tifosi azzurri. Per i quali vedere il proprio capitano a Roma alla vigilia della trasferta importante con la Juventus è stato una sorta di sacrilegio. Poi contro i bianconeri Insigne è stato impeccabile, sotto il profilo dell’impegno, il pareggio contro la squadra di Allegri ha restituito un po’ di fiducia ed entusiasmo e per un attimo il “caso Insigne” è stato messo da parte, ma domani il problema e la spaccatura si riproporrà al Maradona, quando Lorenzo scenderà in campo davanti al (suo?) pubblico".