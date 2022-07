Gazzetta - Juve aumenta offerta a Koulibaly: quadriennale a cifre superiori a quelle di ADL

La Juventus insiste e fa sul serio per Koulibaly, tra l'altro si tratta dell'unico club uscito allo scoperto

La Juventus insiste e fa sul serio per Koulibaly, tra l'altro si tratta dell'unico club uscito allo scoperto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che da Torino partono messaggi sempre più chiari verso il giocatore. In particolare si prospetta la disponibilità ad allargare la proposta a un quadriennale, arrivando ad una quota fissa di 7 milioni netti a stagione. Un bel salto rispetto alla proposta iniziale. Un modo per dimostrare che il corteggiamento non è casuale.