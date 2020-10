Gazzetta - Juve-Napoli, ADL in silenzio: non vuole disturbare il lavoro del Giudice

Aurelio De Laurentiis è in silenzio dall’inizio della vicenda Juve-Napoli, ha affidato il suo pensiero alle parole dell’avvocato Mattia Grassani, il legale del club. Ieri, il presidente è stato all’assemblea di Lega e interpellato sull’attesa della sentenza, ha risposto con una sola parola: "Vedremo". Insomma, nessuno ha voluto disturbare il lavoro del Giudice sportivo, la cui sentenza potrebbe fare scuola per eventuali casi dello stesso tipo in questa stagione. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.