Gazzetta - Koulibaly in saldo, ma non basta: club non hanno grandi cifre da investire

Perché non diventi un’altra estate lunga e piena di incertezze. Si parla di Kalidou Koulibaly sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Perché Kalidou Koulibaly vorrebbe capire al più presto quale sarà il suo futuro. Il club non avrebbe problemi a cederlo ma il presidente Aurelio De Laurentiis chiede una cifra cospicua, sopra i 50 milioni di euro. Un saldo se consideriamo che tre anni fa lo stesso ADL rifiutò una proposta di circa 100 milioni dal Chelsea.

Ma nel frattempo la crisi economica derivante dalla pandemia ha cambiato radicalmente il contesto. Oggi i club non hanno a disposizione grandi cifre, per cui c’è da rivedere il tutto" scrive la rosea.