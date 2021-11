Gazzetta - L'esultanza di Spalletti: corsa e abbraccio verso Insigne in mezzo al campo

Un'esultanza liberatoria quella di Luciano Spalletti al triplice fischio di Salernitana-Napoli, gara molto combattuta e vinta solo di misura dagli azzurri. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Alla fine Spalletti esulta con grande trasporto, questa vittoria è importantissima e la dedica anche al figlio Samuele, venuto da Milano per vedere il Napoli di papà.

E complimentandosi con i suoi ragazzi, Luciano corre in mezzo al campo per abbracciare Insigne e dunque se malinteso c’è stato quello è il momento in cui si volta pagina. Perché la squadra viene prima di tutto"