Gazzetta lancia l'allarme: "Tre ko consecutivi in casa, messi a nudo i limiti del gruppo"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo il ko del Napoli col Milan, scrive: "Adesso sono tre le sconfitte consecutive al San Paolo per la squadra di Gattuso. E se quella con l’Az Alkmaar è apparsa immeritata e quella stessa con il Sassuolo è maturata in una situazione particolare, quella col Milan mette a nudo i limiti attuali del gruppo. Al di là delle lamentele per certi errori di Valeri, il Napoli nei momenti topici della gara ha pagato dazio con la capolista".