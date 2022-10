Gazzetta lancia la Roma: "Se resiste queste 5 gare poi a gennaio ritrova Dybala e Wijnaldum"

Anche la Roma è salita di livello, sottolinea quest'oggi la Gazzetta dello Sport che presenta la sfida di domani all'Olimpico

Anche la Roma è salita di livello, sottolinea quest'oggi la Gazzetta dello Sport che presenta la sfida di domani all'Olimpico: "E molti si chiedono a quali traguardi possa effettivamente ambire, nel caso Mourinho riuscisse a mantenersi in quota in queste cinque partite che ci separano dalla sosta Mondiale. Per poi, alla ripresa, poter contare su Dybala e Wijnaldum, i due pezzi pregiati del mercato estivo. Insomma due squadre di grandi ambizioni, esattamente come i loro allenatori. Due che, a brevissima o a media scadenza, sono lì per provarci: perché l’obiettivo, magari non sbandierato, è di interrompere il predominio assoluto degli ultimi 20 anni. Firmato da Juve, Inter e Milan".