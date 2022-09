Gazzetta lancia Simeone: deve dar seguito alla favola, ecco cosa gli ha detto il papà

Alla favola bisogna dare un seguito, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla magnifica esultanza di Simeone dopo il gol all'esordio in Champions

Alla favola bisogna dare un seguito, scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla magnifica esultanza di Simeone dopo il gol all'esordio in Champions. Quello che gli ha detto anche il papà Diego: "Ora devi restare concentrato e pensare a sfruttare le occasioni che l’allenatore ti darà", ecco nel Dna dei Simeone c’è sempre la lotta per raggiungere i propri obiettivi, senza mai mollare. Ora per Giovanni - si legge - c’è la grande occasione, visto che mancherà per circa un mese Osimhen e deve saper cogliere l’attimo fuggente.