Gazzetta - Le quattro partite in casa prima della pausa riservano diverse trappole

Prima della sosta il Napoli dovrà affrontare quattro partite in casa, considerate gare-trappola da La Gazzetta dello Sport. Questo è quanto si legge nell'edizione odierna: "Per ospitare Bologna, Sassuolo, Empoli e Udinese. Impegni non impossibili ma che riservano diverse trappole. Thiago Motta, che domenica arriva con i rossoblù, a dicembre dell’anno scorso salvò la sua panchina vincendo a Fuorigrotta con lo Spezia. L’Empoli nello scorso torneo ha tolto 6 punti e i sogni scudetto ai napoletani, mentre Sassuolo e soprattutto Udinese sono squadra in buona salute e che giocano bene".