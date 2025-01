Gazzetta - Lo United deve rassegnarsi: il Napoli non sborserà 70 mln per Garnacho

Il Manchester United si rassegni: il Napoli non spenderà 70 milioni per Garnacho. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Al mercato le palle sono avvelenate, bisogna mettere d’accordo varie teste – chi compra, chi vende, chi dovrebbe giocare e chi gestisce gli atleti – per accorgersi che il tempo sta scadendo, i minuti volano e la clessidra ha consumato i suoi granellini di sabbia.

In compenso, ci sono settantacinque milioni di euro, li ha lasciati Kvara in eredità prima di andarsene a Parigi, e comunque non è il caso di sprecarli: il danaro va rispettato e il Manchester United, che già vive in un mondo dorato a parte, farà bene a rassegnarsi e a rinunciare all’idea di poterne prendere una settantina per Alejandro Garnacho (20). Il Napoli sta lì, ha riattivato i colloqui, ha ribadito che su quella cifra non si discute, che sì, ci stanno gli sforzi, che arriverebbe – ma dandosi del tutto – sino a 50, non un pound in più e semmai uno in meno, e se vogliono si può ricominciare".