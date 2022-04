Gazzetta - Lobotka show, ma il centrocampo del Napoli ha qualche problema

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Spalletti ma accende i riflettori su un reparto che sta facendo fatica

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Spalletti ma accende i riflettori su un reparto che sta facendo fatica: "Lobotka ha la squadra in mano, come Tonali il Milan e Brozovic l’Inter: ma qualche problema a centrocampo c’è e discende dalla condizione non ideale di Fabian Ruiz e Zielinski. Neanche Anguissa è quello prepotente di inizio stagione. Da Bergamo, però, il Napoli non è tornato soltanto con tre punti pesantissimi: era squadra con il possesso medio più alto del campionato, ora ha mostrato una nuova versione".