Gazzetta - Lozano, torna l'interesse delle big di Premier che cercano velocità e profondità

Senza Osimhen e Mertens, la certezza di Gattuso resta Hirving Lozano, uno dei giocatori col punto interrogativo ad inizio stagione. Sin dalla prima sfida a Parma invece - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - ha cominciato a risultare decisivo. Per la trasferta sarda contro il Cagliari, Lozano sarà un punto di riferimento, anche perché - si legge - oltre a essere il capocannoniere della squadra (7 gol: 6 in campionato e 1 in Europa League) sa anche servire assist e soprattutto dare equilibrio alla squadra in non possesso.

E la Gazzetta ricorda che in estate sembrava invece essere un problema: "Invendibile più che incedibile, visto che nell’estate del 2019 era stato acquistato dal Psv per 42 milioni (più commissioni). Gattuso ha rassicurato il club, convinto di poter migliorare il rendimento del messicano. Ora in Premier Lozano ha diversi estimatori e il suo modo di giocare, su velocità e profondità, attira le attenzioni di diversi club. Il Napoli non ha intenzione di privarsene ma oggi il messicano ha ripreso i suoi precedenti valori di mercato. E chi volesse ingaggiarlo dovrebbe offrire a De Laurentiis, per convincerlo, una cifra superiore ai quaranta milioni".