Gazzetta - Malcuit out per il Barcellona, rischia anche Di Lorenzo: gli aggiornamenti

"Per far paura giovedì al Barcellona serve ben altro" scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commentando il pari col Cagliari. Intanto altri due infortunati dopo la sfida in terra sarda, i dettagli sul quotidiano oggi in edicola: "Vediamo come riuscirà a voltar pagina Spalletti che per l’Europa League ha perso Malcuit (problema al polpaccio) e rischia anche Di Lorenzo per una pesante botta alla cervicale, oggi farà degli esami".