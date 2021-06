Gazzetta - Mario Rui non soddisfa le esigenze tattiche di Spalletti: la situazione

Quale futuro per Mario Rui? La permanenza in azzurro è assai probabile ad oggi, ma a sinistra serve un titolare perché il terzino portoghese non è ciò che Luciano Spalletti vuole dal punto di vista tattico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Probabilmente, Mario Rui non soddisfa le esigenze richieste dal ruolo. Sul piano dell’impegno, l’esterno portoghese non ha deluso ma ci vuole qualcosa di diverso sul piano tattico".