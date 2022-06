Gazzetta - Mertens ha chiesto riacquisto cartellino per quasi 2mln: una provocazione per ADL

Dries Mertens non ha avuto comunicazioni dal Napoli, potrebbe lasciare gli azzurri a fine anno, ormai sembra una certezza

Dries Mertens non ha avuto comunicazioni dal Napoli, potrebbe lasciare gli azzurri a fine anno, ormai sembra una certezza, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del silenzio di De Laurentiis ha spiegato: "Anche per questo, per incomprensioni e attese con De Laurentiis, Dries ha chiesto il “riacquisto” del cartellino per 1,6 milioni. Quasi una provocazione per il Napoli".