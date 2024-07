Prima pagina Gazzetta: "Milan capovolto, assalto a Samardzic"

vedi letture

Dopo i troppi infortuni sostituiti i preparatori. Mercato: assalto rossonero a Samardzic.

"Milan capovolto" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla rivoluzione in casa Milan, a partire dallo staff tecnico e medico. Fonseca e Ibrahimovic scatenati, si legge su la rosea. Dopo i troppi infortuni sostituiti i preparatori. Mercato: assalto rossonero a Samardzic.