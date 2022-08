Gazzetta - Napoli da rimontare: quante incognite, ma Spalletti è maestro nel bricolage

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il check-up alle 20 squadre di Serie A e per quanto riguarda il Napoli si esprime così

"Squadra da rimontata, Kvara è la speranza". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il check-up alle 20 squadre di Serie A e per quanto riguarda il Napoli si esprime così: "Via Koulibaly, Insigne e Mertens. Lo smontaggio è certo, il rimontaggio da verificare, per quanto Spalletti sia un maestro del bricolage tecnico-tattico. Kim non è Koulibaly, un altro Mertens non c’è e e Kvaratskhelia è un ragazzo di belle speranze. Varie incognite, Spalletti la garanzia".