Gazzetta - Napoli-Inter gara brutta: scusate se alla vigilia vi abbiamo promesso spettacolo

Per La Gazzetta dello Sport Napoli-Inter non è stata una bella gara. Anzi. La Rosea, tramite la penna di Luigi Garlando, critica il match e al contempo fa autocritica per quanto aveva scritto il giorno prima: "Partita brutta. Diego lassù non si sarà divertito. Scusate se alla vigilia vi abbiamo promesso spettacolo. Eravamo in buona fede".