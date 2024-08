Prima pagina Gazzetta: "Napoli, sbarca Lukaku. Chelsea su Osimhen"

Nel taglio alto spazio alle mosse dei bianconeri: "Juve, da Scudetto. Preso anche Koopmeiners"

"Rabiot, il Milan ci prova" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il centrocampista ex Juventus è ancora svincolato dopo la fine del contratto con i bianconeri e potrebbe continuare a giocare in Italia: è l'alternativa a Koné per i rossoneri. E si riapre anche la pista Abraham con la Roma: ai giallorossi il cartellino di Saelemakers più soldi.

Juve - Nel taglio alto spazio alle mosse dei bianconeri: "Juve, da Scudetto. Preso anche Koopmeiners": i bianconeri hanno chiuso per il centrocampista dell'Atalanta che oggi farà le visite mediche. Già otto colpi per Motta.

Napoli - In un boxino in basso la rosea parla anche del Napoli: "Sbarca Lukaku. Chelsea su Osimhen".