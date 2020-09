Gazzetta - Napoli-Sokratis, patto solido ma... in scadenza: richieste da Arabia Saudita e Qatar

Il destino della difesa del Napoli passa inevitabilmente da quello che sarà il futuro di Koulibaly. Sul senegalese restano Manchester City e Psg, con il Napoli che già lavora al sostituto: il nome in cima alla lista di Giuntoli è quello di Sokratis, che però non avrebbe solo il Napoli tra le pretendenti. Del difensore greco ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: "Koulibaly sinora è stato impeccabile, ma ormai è chiaro che tutti si stanno adoperando per quest’uscita. Anche perché il patto con Sokratis è solido, ma ha una scadenza... Il gemello di Manolas, infatti, ha ricche offerte anche dall’Arabia Saudita e dal Qatar, oltre che nella stessa Premier League, e non vuole rischiare di aspettare le ultime battute".