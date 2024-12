Gazzetta - Non solo Meret: vicino il rinnovo di un altro titolarissimo

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha definito il prolungamento del portiere Alex Meret, scongiurando così l’addio a parametro zero a fine stagione. Per il portiere azzurro ci sono due strade: una da un anno con opzione per il secondo, da circa 2,5 milioni netti a stagione, l’altra che porta a un triennale da poco più di due milioni. Manca la firma, ma c’è già stata la stretta di mano.

Mathías Olivera dovrebbe essere il prossimo: la sua crescita è stata impressionante, così come la sua capacità di ricoprire più ruoli con la stessa applicazione. Personalità e grinta da vendere, perno della sua nazionale, Olivera ha un contratto ancora lungo (2027) a 1,5 milioni a stagione. Ma il Napoli vuole riconoscere questa sua crescita adeguandogli l’ingaggio con un nuovo accordo da 2 milioni a salire, fino al 2029.