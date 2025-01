Gazzetta - Oggi è inimmaginabile un Napoli senza Neres: chi gli farà posto?

Il Napoli è primo in classifica al giro di boa, merito anche delle quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro giornate di campionato. In tutte queste partite in campo c'è stato David Neres, divenuto imprescindibile ormai nello scacchiere di Antonio Conte. A scriverlo, chiedendosi chi potrebbe fargli posto quando non ci saranno più infortuni, è La Gazzetta dello Sport:

“Le gerarchie in attacco sono state stravolte e oggi è inimmaginabile un Napoli senza Neres. Conte ha usato col brasiliano lo stesso metodo con cui inserì nella sua Inter Barella e Hakimi. Facendoli partire fuori dai titolari, dandogli sempre più spazio fino a renderli perni della squadra che poi conquistò lo scudetto”.