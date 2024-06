Gazzetta - Oriali non sarà team manager: definito il ruolo che ricoprirà nello staff di Conte

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Lele Oriali, che farà parte dello staff di Antonio Conte al Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Lele Oriali, che farà parte dello staff di Antonio Conte al Napoli. L'ex giocatore ed ex dirigente della Nazionale italiana e dell'Inter, come si era pensato in un primo momento, non sarà team manager del club di De Laurentiis, ma il coordinatore dello staff tecnico.