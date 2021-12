Gazzetta - Pare certo che la Coppa D'Africa si svolgerà regolarmente

Nessun rinvio o cancellazione. La Coppa d’Africa 2021 si farà, anche se all’inizio del 2022. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Patrice Motsepe, presidente sudAfricano della Confederazione Africana calcio (Caf), ha confermato ieri lo svolgimento del torneo a gennaio-febbraio in Camerun, nonostante l’emergenza Covid che preoccupa diversi club europei. "Il 9 gennaio verrò a vedere la partita inaugurale tra Camerun e Burkina Faso".

Dopo le parole dell’altro ieri, appena sbarcato in Camerun, che avevano già rassicurato sul regolare svolgimento della manifestazione, un altro attestato quindi che a quanto pare non lascia spazio ad interpretazioni. Ovvio che la situazione della pandemia dovrà essere costantemente monitorata ma ormai, a meno di tre settimane dal via, pare proprio certo che la Coppa d’Africa 2021 si svolgerà regolarmente.