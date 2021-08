Gazzetta - Pare sia stato Lobotka il miglior acquisto in mediana

Uno degli acquisti del Napoli potrebbe essere quello Stanislav Lobotka mai utilizzato con continuità nella gestione Gattuso. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La difesa è rimasta imbattuta e si è avuta la certezza di quanto siano in crescita Manolas e Koulibaly, la coppia centrale. A centrocampo, il miglior acquisto pare sia stato proprio Stanislav Lobotka, che nelle amichevoli fin qui disputate ha sorpreso per la forma fisica e per la qualità della sua regia".