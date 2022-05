Gazzetta presenta Olivera: "Acquisto mirato, ha una caratteristica richiesta da Spalletti"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta il nuovo colpo azzurro Mathias Olivera descrivendo quelle che sono le sue caratteristiche tecniche

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta il nuovo colpo azzurro Mathias Olivera descrivendo quelle che sono le sue caratteristiche tecniche: "Olivera ha buona tecnica e soprattutto quella maggiore fisicità che il tecnico Spalletti ha chiesto per il Napoli che verrà. Un acquisto mirato per avere un’alternativa tecnico-tattica, visto che l’uruguaiano è diverso per caratteristiche al portoghese Mario Rui titolare di quella fascia mancina. E così il club azzurro ha coperto rapidamente i due ruoli scoperti. Dopo Kvaratskhelia ecco Olivera. E almeno per la pronuncia è un passo avanti".