Gazzetta - Problema trasporti e parcheggio selvaggio: i motivi dello scarso afflusso al Maradona

Il problema trasporti incide sullo scarso afflusso al Maradona per le sfide casalinghe del Napoli. Tra i motivi dei numeri bassi allo stadio, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è anche la questione logistica: "A sua volta è diventato sempre più grave, anche per via della pandemia. La linea due della metropolitana, quella gestita dalle Ferrovia dello Stato, non garantisce le corse a mezzanotte. Così come Circumvesuviana e Cumana, altre linee su binario che collegano l’hinterland, non forniscono servizi adeguati. In più l’affollamento dei pochi mezzi è un freno per chi - giustamente - vuole evitare assembramenti e pericoli di contagio. I

n più il parcheggio intorno allo stadio di Fuorigrotta è selvaggio. Uno degli argomenti trattati dal nuovo sindaco Manfredi col presidente De Laurentiis, è stato la riattivazione dei parcheggi sotto lo stadio, costruiti per il Mondiale ‘90 e da troppi anni inutilizzabili.