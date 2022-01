Gazzetta - Rabbia ADL, ma il Napoli ha deciso di giocare: attesa per gli ultimi tamponi

L'Asl Napoli 1 ha autorizzato il Napoli a partire, l'Asl Napoli 2 ha predisposto l'isolamento per Rrahmani, Zielinski e Lobotka che non hanno ancora la terza dose, quindi adesso si capirà se i tre potranno o meno giocare. Il Napoli non si arrende e ha chiesto alla Asl di Torino di esprimersi in merito. De Laurentiis, si legge su La Gazzetta dello Sport, è particolarmente contrariato ma vuole rispettare le decisioni delle autorità sanitarie. E dunque a denti stretti - e con la rabbia anche per le assenze di Coppa d’Africa - il Napoli ha deciso di scendere in campo. Nella notte, comunque, è stato effettuato un nuovo giro di tamponi, augurandosi che non arrivino altre cattive notizie.