Gazzetta - Raspadori come promesso sposo che vuole il lieto fine

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Raspadori come promesso sposo che vuole il lieto fine: indossare la maglia del Napoli. Questo scrive sulla trattativa l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il gioco delle parti Insomma, non c’è da stupirsi se si è andati fin qui per le lunghe perché operazioni così importanti non vedono la luce facilmente e anche se i tifosi hanno fretta bisogna che maturino le condizioni. Poi, però, c’è il campionato alle porte e - mai come quest’anno - d’improvviso i problemi diventano soluzioni e in poche ore si chiudono accordi per i quali sono serviti giorni.

E’ esattamente ciò che potrebbe avvenire nelle prossime ore, anche se i segnali che arrivavano ieri sera dal Napoli non erano tendenti all’ottimismo. Il gioco delle parti spesso vuole che ci sia un po’ di tempesta prima della quiete e che la notte prima delle nozze si affollino nella mente dei protagonisti dubbi e angosce. Del resto, anche Raspadori in campo ieri è parso poco tranquillo proprio perché in trepidante attesa di sbarcare a Napoli. È come un “promesso sposo”, anzi è il principe azzurro che non vede l’ora di arrivare alla fine della favola per il sospirato happy end".